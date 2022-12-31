14. İstanbul Edebiyat Festivali edebiyat meraklılarını ağırladı

Bu yıl “Gül Yetiştiren Adam” teması altında Rasim Özdenören’in anısına gerçekleştirilen festival, 4 gün boyunca edebiyat meraklılarını ağırladı.

Panel, söyleşi, dinlet ve belgesel gösteriminin yapıldığı festivalin konuşmacıları arasında İskender Pala, Ali Ural, Fatih Andı, Savaş Barkçin, Mehmet Doğan, Musa Kazım Arıcan ve Yusuf Kaplan’ın da aralarında bulunduğu pek çok isim yer aldı.

Festivalin kapanış töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Festivalde Rasim Özdenören ile ilgili birçok oturum yapıldı. Onun denemeciliği, hikayeciliği, köşe yazarlığı, hayatı ve hatıraları gibi birçok yönü üzerinde duruldu. Gençlerimizin Rasim Bey’i tanıması anlamında çok faydalı ve bereketli oturumlar oldu” dedi.