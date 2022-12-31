  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Daha yeni başlıyoruz" diyen Erdoğan yeni yıl hedeflerini açıkladı

Deniz Baykal'ın o hareketi ağızları açık bıraktı! Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı

Helal olsun size devam gençler! Lise öğrencilerinden bir müthiş icat daha

Memiş hoca uyardı! Müslüman yılbaşı kutlamaz

Otomobil devinden dünyayı şaşırtan karar! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Bahçeli'den kudurtacak açıklama! Birileri resmen deliye dönecek

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü! Cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı

Kuzey Kore duyurdu! 2022'yi füze ateşleyerek kapattı! Dünyada 'süpersonik füze yarışı' hız kesmeden sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...

Müjdat Gezen’den, skandal Tayyip Erdoğan sözleri! Hadi oradan müptezel
Kültür - Sanat 14. İstanbul Edebiyat Festivali edebiyat meraklılarını ağırladı
Kültür - Sanat

14. İstanbul Edebiyat Festivali edebiyat meraklılarını ağırladı

Sultanbeyli Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “14. İstanbul Edebiyat Festivali” sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:14:00 -
14. İstanbul Edebiyat Festivali edebiyat meraklılarını ağırladı

Bu yıl “Gül Yetiştiren Adam” teması altında Rasim Özdenören’in anısına gerçekleştirilen festival, 4 gün boyunca edebiyat meraklılarını ağırladı.

Panel, söyleşi, dinlet ve belgesel gösteriminin yapıldığı festivalin konuşmacıları arasında İskender Pala, Ali Ural, Fatih Andı, Savaş Barkçin, Mehmet Doğan, Musa Kazım Arıcan ve Yusuf Kaplan’ın da aralarında bulunduğu pek çok isim yer aldı.

Festivalin kapanış töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Festivalde Rasim Özdenören ile ilgili birçok oturum yapıldı. Onun denemeciliği, hikayeciliği, köşe yazarlığı, hayatı ve hatıraları gibi birçok yönü üzerinde duruldu. Gençlerimizin Rasim Bey’i tanıması anlamında çok faydalı ve bereketli oturumlar oldu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23