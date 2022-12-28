14. İstanbul Edebiyat Festivali dolu dolu geçiyor

14. İstanbul Edebiyat Festivali yapılan açılış töreniyle başladı. Sultanbeyli Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen festival, bu yıl Rasim Özdenören anısına gerçekleştiriliyor. 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan festival bu sene okullarda öğrencilerle de buluşuyor. Festivalin açılışı Beyazıt Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Belgesel, söyleşiler ve şiir dinletilerinin yanında programda; 14. İstanbul Edebiyat Festivali Rasim Özdenören Özel Ödülü de verildi. Alim Kahraman, Nezir Eryarsoy, Saliha Tunç ve İz Yayıncılık ödüle layık görüldü.

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kültür-sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. İlçemizi; kültürle, sanatla sıkça anılan bir şehir yapma yolunda hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz edebiyat festivalini, geçtiğimiz yıl ‘Diriliş Şairi’ Sezai Karakoç’un anısına düzenledik. 14’üncü İstanbul Edebiyat Festivalimizi de; eserleriyle düşünce dünyamıza katkı sunan büyük mütefekkir Rasim Özdenören’in aziz hatırasına adadık. Bu vesileyle bilhassa gençlerimize edebiyatımızın bu kıymetli ismini tanıtmak istiyoruz. Rasim Özdenören okuyan, okuduğunu özümseyen bir gençlik için çok kıymetli bir isim. İnşallah Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz festivalimizi; her yıl bir kıymetli bir isime adayarak gerçekleştireceğiz. Festivalimize katkı sunan kıymetli isimlere ve yüreği edebiyat ile çarpan tüm edebiyatseverlere katılımları için teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da yaptığı konuşmada, “14 yıldır sürdürdüğümüz bu edebiyat yürüyüşü inşallah bizden öncekilerde olduğu gibi aynı azim ve gayretle bizden sonrakilerle de sürecek; İstanbul’un kültürüne sanatına edebiyatına katkı sunmaya devam edecek bir bayrak koşusu içerisindeyiz. Bu festivali de bu bayrak koşusunun devamı olarak görüyoruz. Bu festivallere, kültüre emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyor, daha nicelerinde buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada, “Festivalimiz 4 gün boyunca başta ilçemiz olmak üzere başka ilçelerde farklı etkinliklerle edebiyatı yaşatacak. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki İstanbul’un kendisi edebiyat şehri. İstanbul’a temas eden yazarlarımızdan İstanbul’u yazmayan yoktur. Fikirleriyle, hikayeciliğiyle edebiyatta önemli yer edinmiş, 7 güzel adamdan olan Rasim Özdenören’i rahmetle anıyorum. Festivali düzenlemek için Türkiye Yazarlar Birliği’ne, desteklerini esirgemeyen belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da yaptığı konuşmada festivalin, edebiyatın önemine değinerek, “Günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzıyla birlikte belediyeler artık sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyor, bu gibi programlara ev sahipliği yapıyor başrol alıyor. Bizler de bunlara dahil oluyoruz. Bu projeyi başlatan ve devam ettiren başkanımıza ve ekibine, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’ne, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve mezun olduğum İstanbul Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum. Günümüz gençleri olan sizler artık çok şanslısınız. Bizim okuduğumuz dönemlerin aksine artık böyle huzur ortamında üniversiteyi hedefliyorsunuz ve buralarda okuyacaksınız inşallah. Sizler için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Siz gençlerimize emek veren, bu programda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Programımızın başarılı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Prof. Dr. İskender Pala “İstanbul’un Edebiyatı, Edebiyatın İstanbul’u” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Pala’nın ardından Göksel Baktagir dinletisi gerçekleşti.