14 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, 22 ayar altın, tam altın, çeyrek, yarım altın kaç TL? 1 gram altın kaç TL 2022?
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 14 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, 22 ayar altın, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? 1 gram altın kaç TL 2022? Soruların cevapları ve detaylar...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu?,1 gram altın kaç TL 2022? 14 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, 22 ayar altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
14 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)
ABD Doları: 18,5845 (Alış) - 18,5942 (Satış)
EURO: 18,1314 (Alış) - 18,1455 (Satış)
STERLİN: 20,8348 (Alış) - 20,9392 (Satış)
1 DOLAR = 18,59 TL
CANLI - Güncel altın fiyatları : (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
14 Ekim Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
1 gram altın kaç TL 2022?
Gram Altın güncel satış fiyatı anlık olarak 984,18 TL, Gram Altın alış fiyatı ise 984.01 TL üzerinden işlem görmektedir.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 989,32
Gram altın satış: 989,57
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.628,00
Çeyrek altın satış: 1.643,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.251,00
Yarım altın satış: 3.288,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.491,00
Tam altın satış: 6.553,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.649,00
Cumhuriyet altını satış: 6.749,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.671,00
Ata altın satış: 6.732,00
22 ayar altın, gram fiyatı
22 Ayar Bilezik Gram güncel satış fiyatı anlık olarak 936,69 TL, 22 Ayar Bilezik Gram alış fiyatı ise 904.32 TL üzerinden işlem görmektedir.
BİLGİ: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ekim Cuma günü saat 16.45 itibarıyla alınmıştır.