14. Contemporary Istanbul kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek uluslararası çağdaş sanat fuarının The Sofa Hotel'de basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman ve bu sene fuarın Artistik Diretörlüğünü üstelenen Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati basın mensupları ile bir araya geldi.

CI Yönetim Kurulu Başkanı Güreli açılış konuşmasında, Contemporary Istanbul'un tüm dünyada bilinen ve artık İstanbul'a ait olan bir marka haline geldiğine değinerek, Türkiye'de sanat ortamının gelişmesi, sağlıklı büyümesi, nitelikli sanat üretiminin artması ve Türk çağdaş sanatının dünyada daha fazla izlenebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Güreli, Contemporary Istanbul'un kurulma amacının ticari bir kaygı olmaksızın kültürel etkinlikleri ilerletmek olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Kurumsal koleksiyonların tekrar oluşturulabilmesi amacı ile kurumlar vergisi matrahından bu alımların mahsup edilebilmeleri, sanat müzeleri yatırımlarının teşvik edilmesi, sanata yatırımın desteklenmesi ve bu yatırımların geleceğimize yatırım olduğundan yola çıkarak ülkemizdeki entelektüel sermayenin zenginleşmesini misyon olarak benimsedik ve bu hedef gerçekleştirme yolunda var gücümüzle çalışıyoruz."

- "İstanbul dünyanın ilk 5 kültür ve sanat şehri arasına girecek"

İstanbul'un önündeki 3 yıllık süreçte kültür sanat anlamında çok fazla atılım gerçekleşeceğini anlatan CI Yönetim Kurulu Başkanı Güreli, bu süre içerisinde dünyanın ilk beş kültür ve sanat şehri içine gireceğini belirtti.

Güreli, Turizmi Geliştirme ve Tanıtma Ajansı'nın ilk projesinin İstanbul olması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, 2002 ile 2005 yılları arasında 3 müze (Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi) açtı, ancak 14 yıl sustu. Gelecek hafta Arter ile başlayacak olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile devam edecek. 2020’de İstanbul İslam Medeniyetleri Müzesi, GalataPort, Peninsula Hotel, Haliç Tersane, Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Meydanı düzenlemesi, 2021’de İstanbul Modern, İBB’nin 6 müzesi ve Haliç Tersane Projesi içinde 45 bin metrekarelik Sadberk Hanım Müzesi ve bunların yanında yapımı devam eden birçok sanat ve etkinlik merkezleri ile İstanbul, 3 yıl süren bir sanat ve kültür coşkusuna doğru yelkenlerini açtı. Bu projelerin yatırım değerleri 5 milyar doların üzerindedir. İstanbul geleceğine 5 milyar dolar yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların geri dönüşü ise turizm gelirlerinin katlanması yanında İstanbul'un hak ettiği, dünya metropollerinin en üst sırasında yer alması sonucunu doğuracaktır."

CI ekibine bu yıl katılan Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati de konuşmasında daha çok bu yıl fuara hakim olması beklenen "Akdenizlilik" kavramına değindi.

Touati, Contemporary Istanbul 14. Edisyonu için yeni ortaklıklar ve diyaloglar kurduklarını belirterek, "Bu ortaklıklar sayesinde Contemporary Akdeniz'e yansıyan ve uluslararası alanda bir fuara güçlü bir kimlik oluşturup, yerleştirmeyi amaçlayan bir dizi iş birliği peşinde koşacak. Bu yeni yol, ülkenin dinamizmini, tarihini ve jeolojik geçmişiyle bağlantılı bir coğrafi merkez olarak gösterecektir. Böylece Contemporary Istanbul, sanatçıların kariyerlerinin, katılımcı bölgelerden kurumların ve sergi yapımcılarının sürekli üretken olmalarını beslenmesiyle oynadığı rolü destekleyen bir güç olarak konumlandırılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CI Yönetim Kurulu Üyesi ve Recent Acqusitions/Son Edinimler sergisinin küratörü Hasan Bülent Kahraman, küratörlüğünü üstlendiği Recent Acquisitions/Son Edinimler sergisinin koleksiyoncuların son dönemde edindiği yapıtlardan oluştuğunu aktararak, "Küratörlüğünü yaptığım ve koleksiyoncuların seçimi ile ortaya çıkan bu sergi mevcut yurt içi ve yurt dışı izleyicilere sunulmasını öngörüyor. Belli bir tematik düzenlemeyi içeren küratör yaklaşım son bir yıldaki temel eğilimleri saptıyor. Sergi yaklaşık 90 yapıtı kapsıyor." diye konuştu.

Basın toplantısında yazılı bildiriyle görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise, "Akbank sürdürdüğü kültür ve sanat projelerinde yerel ve evrensel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve binlerce sanatsevere ulaşmasını hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 22 ülkeden, 74 galeri, 510 sanatçı ve 1400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor.

- CIF Dialogues'ta Akdenizlilik kavramı ele alınacak



Diğer yandan bu yıl CIF Dialogues'da Akdenizlilik Kavramı üzerine konuşma programları gerçekleştirilecek.

Art‐O‐Rama ile Contemporary Istanbul'un CIF Dialogues kapsamında ilk defa yaptığı iş birliği ile "Akdeniz Ufukları" temalı konuşma serileri geçmişten geleceğe Akdenizlilik kavramını ele alıyor.

"Bir Zihniyet Olarak Akdeniz" kavramı kapsamında gerçekleşecek konuşamaların moderatörlüğünü Delfina Foundation direktör yardımcısı Salma Tuqan üstlenecek. Konuşmaların çıkış noktası Akdeniz havzasının konumu ve kültürel birikimiyle etrafındaki birçok toplumun geçmişini, şimdisini ve geleceğini inşa etmesine dayanıyor. Konuşma programı dışında Art-O-Rama ile yapılan işbirliği kapsamında Galerie Crève‐Coeur, Paris&Marsilya; Duble V, Marsilya galerileri Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.

- Bu yıl fuara 23 yeni galeri katılıyor



Bu sene Contemporary Istanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.

Fuara ilk kez katılacak yerli ve yabancı galerin isimleri ise şöyle:

"Barro, Arjantin, Berman Contemporary, Günet Afrika, Creve Coeur, Fransa, Double V, Fransa, E.A. Shared Space, Gürcistan, Ferda Art Platform, Türkiye; Foco Gallery, Portekiz, Gallerie Krizinger, Avusturya, Gallerie Kandlhofer, Avusturya, Tore Suessbier, Almanya, Galeri Diani, Türkiye, Georg Kargl Fine Arts, Avusturya, Gowan Contemporary, İsviçre, High Art, Fransa, JD Malat Gallery, İngiltere, LC Queisser, Gürcistan, Lovaas Projects, Almanya, Mobius Galery, Romanya; Pigment Gallery, İspanya, South Way Studio, Fransa, THK Gallery, Güney Afrika, Zawyeh Gallery. Filistin."



