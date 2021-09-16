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Ekonomi “14 Bin Konut Projesi”nde ön talep başvuruları başladı
Ekonomi

“14 Bin Konut Projesi”nde ön talep başvuruları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen “14 Bin Konut Projesi”nde ön talep başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:05:00 -
“14 Bin Konut Projesi”nde ön talep başvuruları başladı

Başvurular, 1 Kasım’a kadar yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut AŞ tarafından Güneyşehir’de 500, Kuzeyşehir’de 300 olmak üzere toplamda 800 konutun yapılacağı ilk etap için kuralar ön taleplerin toplanmasından 3 ay sonra çekilecek. Vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuralı satış yöntemiyle satış yapacak. Ön talep başvuruları tamamlandıktan sonra 2+1 ve 3+1 konutlar için kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut tarafından ilan edilecek. Başvuru bedelinin 1000 lira olarak belirlendiği projede, yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat seçeneğiyle kalan tutar peşin ödenebilecek veya anlaşmalı banka kredisiyle 120 aya varan taksit seçeneği imkanı sunulacak.

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