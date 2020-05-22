14 bin 120 "oltalama" sitesi erişime kapatıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14 bin 120 oltalama sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Oltalama (Phishing)"nın kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan bir yöntem olduğu belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların oltalama ile vatandaşların kimlik bilgileri, kart numarası, şifre gibi bilgileri ele geçirmek için özel olarak hazırladıkları sahte siteleri sosyal medya üzerinden reklam olarak yayınladıkları, vatandaşlara kısa mesaj attığı veya e-posta gönderdikleri, sahte sitenin doğruluğunu kontrol etmeden gelen linke tıklayarak giriş yapan vatandaşların banka veya kredi kartı bilgilerini elde ettikleri, bankadaki paralarının ele geçirebildikleri veya internet üzerinden ürün siparişi verilebildikleri hatırlatıldı.

- Mart ayında oltalama sitesi sayılarında artış oldu

Oltalama dolandırıcılığına maruz kalmamak için vatandaşların yönlendirildikleri linkleri ve web sitelerini dikkatle incelemeleri konusunda uyarı da bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar 'url' adresini yazarak erişim sağlamalıdır. Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir anti virüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır. Oltalama sitelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda; 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14 bin 120 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.

Mart ayında yeni tip koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte açılan oltalama (phishing) site sayılarında artış olduğu gözlenmiş, geçtiğimiz yılın mart-mayıs döneminde 4 bin 410 oltalama sitesi erişime kapatılmışken bu yılın mart-mayıs döneminde ise 13 bin 200 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır."

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca vatandaşların dolandırılmasını engellemek için suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği belirtildi.