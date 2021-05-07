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Siyaset 139 milyar nerede Ekrem?
Siyaset

139 milyar nerede Ekrem?

AK Parti hükümetinin peşi sıra hayata geçirdiği prestij projelere rağmen, “128 milyar dolar nerede?” algısı yürüten zilleti ittifakının CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2 yılda sıfırdan başlayıp bitirebildiği hiçbir proje olmadığı halde 139 milyar 868 milyon Türk lirası kaynak harcadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:24:00 -
139 milyar nerede Ekrem?

 Hakkı Bilir  İstanbul 

AK Parti hükümetinin peşi sıra hayata geçirdiği prestij projelere rağmen, “128 milyar dolar nerede?” algısı yürüten zilleti ittifakının CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2 yılda sıfırdan başlayıp bitirebildiği hiçbir proje olmadığı halde 139 milyar 868 milyon Türk lirası kaynak harcadığı ortaya çıktı. 2019’un Haziran ayında mazbatayı alan İmamoğlu, 6 ay içerisinde 36 milyar 400 milyon lira harcadı. 2020 yılında ise 76 milyar 606 milyon gibi devasa bir bütçeyi hazırladı.

Masrafı artırdı

Astronomik rakamları harcayan İmamoğlu, bu süre içerisinde ise temel atmama törenleri gibi ucuz şovlara imza attı. Kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolunu bile yapmayan CHP’li İmamoğlu, 2021 yılının ilk üç ayında 26 milyar 862 milyon lira para harcadı. Kampanya döneminde ‘İsraf var’ algısı oluşturarak çok kirli bir algı operasyonu yürüten İmamoğlu, İBB’nin masraflarını da iki katına çıkardı. AK Parti döneminde bütçenin sadece yüzde 24,81’i mal ve hizmet alımına ayrılırken, bu rakam İmamoğlu döneminde yüzde 35.46’ya çıktı.

Yatırımı azalttı

İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak ve mega kenti daha da geliştirecek projelere ayrılan para da İmamoğlu yönetimi tarafından azaltıldı. 2018 yılında AK Parti, İBB bütçesinin yüzde 54,12’sini yatırıma ayırdı. CHP’li İmamoğlu ise yatırım bütçesini yüzde 32,34’e düşürdü. Böylece İstanbullu hizmetsizliğe mahkum edilmiş oldu. Reklamlara, konserlere ve yandaş besleyen ihalelere milyarlarca lira harcayan İmamoğlu, iş projeler için para ayırmaya geldiğinde bütçeyi minimize etti. Türkiye kamuoyu, hiçbir projeyi sıfırdan başlayıp bitirememiş İmamoğlu’nun, 139 milyar 868 milyon Türk Lirasının nereye harcandığını merak ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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