1362 internet sitesine erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 01-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda yurtdışı üzerinden yayın yapan 515 adet yasadışı bahis, 414 adet müstehcenlik, 296 adet zararlı yazılım barındıran oltalama ile 137 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi ya da URL adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak kanunlar çerçevesinde toplam bin 362 adet internet sitesi hakkında işlem tesis edildi.

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