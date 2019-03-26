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136 karateci madalya için ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 136 sporcunun katılımıyla Van’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Yarışmaları sona erdi.

26 Mart 2019 Salı 09:36
136 karateci madalya için ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 136 sporcunun katılımıyla Van’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Yarışmaları sona erdi.


Spor Genel Müdürlüğü koordinesinde sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması gibi hedefler doğrultusunda başlatılan ve bu yıl da Van’ın ev sahipliğini yaptığı Tunceli, Diyarbakır, Kilis, Bingöl, Van, Muş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman ve Elazığ illerinden 79’u erkek ve 57’si kız sporcunun katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakaları, 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Nur Tatar Spor Salonunda yapıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Karate İl Temsilcisi Nurettin Tekin, Karate Federasyonundan gelen baş hakem, yan hakem ile gözlemci heyetinin de katıldığı yarışmalar, çekişmeli anlara sahne oldu.


Müsabakalarda Van adına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kategorilerde 2 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük, 2 dördüncülük ve 2 beşincilik madalyasının sahibi oldular.


Burada konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İki gün boyunca farklı kategorilerde illeri adına tatemiye çıkarak müsabakalara katılacak olan bütün sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor. Bu müsabakalara katkı sağlayan tüm illerimizi ve sporcularımızı şimdiden elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başta hakemlerimiz olmak üzere antrenörlerimize ve emeği geçen herkese ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakaları, dereceye giren sporculara madalya ve sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:36
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