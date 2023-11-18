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Aktüel 1350 internet sitesi erişime engellendi
Aktüel

1350 internet sitesi erişime engellendi

Yeniakit Publisher
2023-11-18 16:37:00 -
1350 internet sitesi erişime engellendi

Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendiği açıklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri kapsamında belirlenen 508 yasa dışı bahis oynatan ve 91 müstehcen içerik barındıran sitenin de arasında olduğu 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişime engellendiğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 3-17 Kasım'da 3 bin 107 sosyal medya/URL adresinin incelendiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellendiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sitelerden 508'inin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 91'inin ise müstehcen içerik barındırdığı bilgisine yer verildi.

42 faili meçhul siber olay aydınlatıldı

Faili meçhul siber olayların aydınlatılması faaliyetleri kapsamında da 42 faili meçhul siber olayın aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 40 nitelikli dolandırıcılık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 85 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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