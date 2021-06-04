135 milyar metreküp doğalgaz ne kadar ediyor?

Başkan Erdoğan, bugün 4 Haziran'da vatandaşların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan son doğal gaz keşiflerinin ardından Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Peki, 35 milyar metreküp doğalgaz ne kadar ediyor? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç TL'dir? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolardır?

135 milyar metreküp doğalgaz kaç TL'dir?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir. Buna göre 135 milyar metreküp doğalgaz rezervinin kaç TL olduğu hesaplanabilir.

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.