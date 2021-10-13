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İSLAM 13.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:11:00 -
13.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذٖي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقٖيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şöyle de: “Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır.

 Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş     olduklarınızı bildirecektir.”"

 (Cuma Suresi - 8)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Bakara sûresindeki çağrı ile burada yapılan çağrı arasındaki ortak nokta ise, ölümü asla istemeyeceklerinin asıl sebebi öteki hayata dönük ümitlerini söndürecek derecede kötü işler yapmış ve âhiret hayatının varlığını bildikleri halde dünya hayatına taparcasına bağlanmış olmalarıdır. Bu son nokta Bakara sûresinin 96. âyetinde, “Yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun” şeklinde, burada 8. âyette de “kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm” denerek ifade edilmiştir (Tevrat ve Yahudilik hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/3-4; Ömer Faruk Harman, “Tevrat”, İFAV Ans., IV, 363-367; a.mlf., “Yahudilik”, İFAV Ans., IV, 464-470; ölümün mahiyeti hakkında bk. Âl-i İmrân 3/185; nefis-ruh-insan ilişkisi için bk. Nisâ 4/1; İsrâ 17/85).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevablarından  da hiçbir şey eksilmez.

Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez."

(Müslim, İlim 16)

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Yorumlar

Ahmet Cumali

Bu ayet ve hadisleri belirli ve şaşmayan zamanda verseniz...
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