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İSLAM

13.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 06:07:00 -
13.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُواًّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır, onlardan sakının.

 Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir."

 (Tegâbün Suresi - 14)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

Âyetteki anlatım ve uyarıya göre en güçlü sevgi bağlarıyla birbirine bağlı olan insanlar bile –bunlar öncelikle eşler, ebeveyn ve çocuklar da olsa– her zaman amaç birliği içinde olmayabilirler ve mümin bir kişi bu yakınlarından dahi –kasdî olsun olmasın– âhiret mutluluğunu zedeleyecek zararlar görebilir, öneriler ve teşvikler alabilir. 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Her Pazartesi ve Perşembe günü ameller Allah’a arzolunur.

 Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları   bağışlanır. '(Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin.', buyurulur.”

 (Müslim, Birr, 36. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 47)

 

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