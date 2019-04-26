1308 Osmaneli Belediyespor’da hedef BAL
1308 Osmaneli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Bozüyük Vitraspor oynayacağı Play-Out maçına tam kadro hazırlanıyor.26 Nisan 2019 Cuma 13:24
1308 Osmaneli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Bozüyük Vitraspor oynayacağı Play-Out maçına tam kadro hazırlanıyor.
Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor, BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor ile pazar günü yapacağı Play-Out maçı öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Osmaneli İlçe Stadı’nda antrenör Sedat Memiş yönetiminde günü tek idmanla geçiren Osmaneli’nde, moraller yerinde. Takımdaki 2 sakat oyuncunun durumunun maç günü belli olacağı öğrenilirken, 1308 Osmaneli’nde hedef ise BAL. Geçen sene aynı takımla yine Play-Out maçına çıkan Osmaneli ekibi, 118. dakikada yediği golle BAL’a yükselememişti.
1308 Osmaneli Belediyespor-Bozüyük Vitraspor maçı 28 Nisan pazar günü saat 14.00’da Bilecik Edebali Stadı’nda oynanacak.
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