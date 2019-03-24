1300 kişiyle kırmızı alarm vermişti! Norveç'ten o gemiyle ilgili açıklama

Norveç kurtarma servisleri, ülkenin batı kıyılarında motorunda bir takım sorunlar yaşanan Viking Sky adlı tur gemisinden 1300 kişiyi tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Norveç'te yayınlanan VG gazetesinin polisten gelen bilgiye dayandırdığı haberine göre Norveç kurtarma servisleri, Tromso şehrinden Stavanger'e seyahat etmekte olan, More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında ‘acil durum' sinyali veren Viking Sky gemisinden bin 300 kişiyi tahliye etmeye çalışıyor.

Tahliye işlemi uzun sürebilir

​VG'ye konuşan bir polis yetkilisi, "Geminin motorunda sorunlar var, hareket edemiyor" diye konuştu. Gemide bulunan bin 300 kişinin tahliye edilmeye çalışıldığını, tahliye işleminin uzun sürebileceğini aktaran yetkili, "Olay yerine 3 helikopter hareket etti. Polis karada tahliye edilenler için bir kurtarma merkezi organize etti" açıklamasında bulundu.