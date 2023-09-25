13 yıllık evli kadın, hayatının şokunu yaşadı! Kocası, “Muharrem” ile yuva kurmuş! Tesadüfen ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye’de yaşayan iki çocuklu 13 yıllık çiftin evliliği, ‘Muharrem’ yüzünden sona eriyor.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına göre, Öznur E. A. ile Engin A. Haziran 2010’da evlendi. Halk TV'nin haberine göre, çiftin, biri kız iki çocukları bulunuyor. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre Engin A. araç kiralama işi yapan iki şirketin sahibi.

Eşinin telefonunu inceledi

Dosyaya göre, çiftin evliliğinin ‘boşanma davası’ ile yüz yüze kalmasının gerisinde ise, kadının, eşinin cep telefonunu incelemesi yer aldı. Engin A. geçen 27 Ekim’de tutuklandı.

Bu kişi tutuklanınca telefonunu, işlerini takip etmesi için arkadaşı T. A.’ya bıraktı. Öznur E. A. geçen ocak ayında eşinin Ümraniye’deki işyerine gitti. E. A, bu sırada eşine ait cep telefonunu alarak incelemeye başladı.

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'Muharrem' diye kaydetmiş

Öznur E. A. telefonun WhatsApp uygulamasında ‘apartman grubu’ adı ile açılan bir grubun olduğunu gördü. E. A. yaşadıkları binadan kimsenin bu grupta olmadığını görünce şaşırdı ve grup üyelerine daha dikkatli bakmaya başladı.

Bu sırada, gruptaki bir isim E. A.’nın dikkatini çekti. ‘Muharrem’ olarak telefona kaydedilen kişinin profil fotoğrafı bir kadına aitti.

İkinci bir ev daha kurmuş

Durumdan iyice endişelenen Öznur E. A. bu kez apartman grubundaki birkaç kişiyi arayarak “Engin A.’yı tanıyor musunuz” diye sordu. İki çocuk annesi, farklı kişilerden aldığı aynı yanıtla yıkıldı: “Evet tanıyoruz. Y. Hanımla evli. Bizim apartmanda oturuyorlar.”

"Aldatma yok, yanlış anlaşılma var" diyerek kendini savundu

Öznur E. A. aldığı bu yanıtlar üzerine aldatıldığından emin olunca boşanma davası açtı. Engin A. adına sunulan savunma dilekçesinde ise, “Davanın reddine karar verilsin” denildi. Dilekçede, Engin A.’nın telefon rehberindeki ‘Muharrem’ isimli kişi için “Ortada büyük bir yanlış anlama var” denildi.

Dilekçenin devamında “Müvekkil cezaevine girdikten sonra evlilik birliğinin yürümesini istemeyen 3’üncü kişiler bu oyunlar ile evlilik birliğini bozmaya çalışmaktadır” denildi. Savunma dilekçesinde, Engin A.’nın, eşi ve çocuklarına karşı özverili olduğu kaydedildi.

Kaynak: Halk TV