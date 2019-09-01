13 yılda 244 suç olayına karışan akıl hastası gözaltına alındı

Zonguldak’ta akıl hastası olan ve fiil ehliyeti bulunmayan ve 2006 yılından bu yana 244 hırsızlık olayına karışan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açık bulunan camından içeri giren E.B. (30) yazar kasa içerisindeki bin 670 TL parayı çalarak ortadan kayboldu. Aynı kişi geçtiğimiz pazar günü de Bahçelievler Mahallesi’nde B.Ç.’ye (35) ait bisikleti evinin önünden çaldı. Polisin izini sürdüğü şüpheli çalmış olduğu bisiklet ile birlikte Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şüpheli E.B.’nin akıl hastası olduğu ve fiil ehliyetinin bulunmadığı, 2006 ile 2012 yılları arasında 106 adet hırsızlık olayına karıştığı ve daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görerek 2018 yılında taburcu olduğu, 2018 yılı Kasım ayından bu yana ise 32 adet olmak üzere toplam 138 adet hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.B.’nin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.