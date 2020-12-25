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Aktüel 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Aktüel

13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:56:25 -
13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

ANKARA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde 2007'de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda kimlik kontrolü için durdurdu.

Kontrol sırasında yolculardan A.A'nın 2007'de Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi öldürdüğü ve bu nedenle kasten adam öldürme suçundan arandığını tespit etti.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile gözaltına alınan A.A, hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

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