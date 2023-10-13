13 yaşındaki Filistinli kız Müslümanlara bunu sordu!
Katil İsrail masum sivilleri acımasızca katlederken, 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğundan İslam alemini utandıracak soru geldi: Bizim suçumuz ne? Müslüman devletler, neredesiniz?
Hamas'ın meşru müdafaasına karşılık katil İsrail Gazze'ye, dünyanın gözü önünde 8 gündür aralıksız ölüm yağdırıyor.
Dünyanın gözleri önündeki acımasız katliam sürerken 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu Müslümanlara sitem etti.
Filistinli kız çocuğu, dünyadaki Müslüman ülkelere şu can yakan soruyu yöneltti: Bizim suçumuz ne? Müslüman devletler, neredesiniz?