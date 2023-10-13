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Gündem 13 yaşındaki Filistinli kız Müslümanlara bunu sordu!
Gündem

13 yaşındaki Filistinli kız Müslümanlara bunu sordu!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:59:00 - 2023-10-14 00:08:02

Katil İsrail masum sivilleri acımasızca katlederken, 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğundan İslam alemini utandıracak soru geldi: Bizim suçumuz ne? Müslüman devletler, neredesiniz?

Hamas'ın meşru müdafaasına karşılık katil İsrail Gazze'ye, dünyanın gözü önünde 8 gündür aralıksız ölüm yağdırıyor.

Dünyanın gözleri önündeki acımasız katliam sürerken 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu Müslümanlara sitem etti.

Filistinli kız çocuğu, dünyadaki Müslüman ülkelere şu can yakan soruyu yöneltti: Bizim suçumuz ne? Müslüman devletler, neredesiniz?

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