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13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı!

Ankara'da bir binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı  polisleri bile şaşırttı.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:20
13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı!

AK PartiMamak İlçe Başkanlığı  önünde koruma görevi yapan polis ekibi, aynı binadaki daireyi içeriden gelen  sesler üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada dairedeki iki kişi kaçmaya  başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından 13 yaşındaki N.D. yakalandı,  yanındaki kişi ise kaçtı.

N.D'nin ifadesinde, kardeşi Ş.D. ile hırsızlık amacıyla daireye  girdiklerini söylediği öğrenildi.

Zanlının, 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık  suçundan da arandığı tespit edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.D'nin küçük yaşta bu  kadar çok suç kaydının olması, polis ekiplerini bile şaşırttı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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