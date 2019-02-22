‘13. Uluslararası Robot Yarışması’ Samsun’da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ Samsun’da gerçekleşecek.

‘13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ hazırlık toplantısı, Vali Osman Kaymak’ın başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’ bu yıl 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’da gerçekleşecek.

Bu yıl yapılacak Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın teması "Yapay Zekâ Uygulamaları" olarak belirlendi. Etkinlikte, temalı (yapay zekâ), çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje (yapay zeka, sağlık ve güvenlik) kategorilerinde tasarlanan robotlar yarışacak. 22 Mart 2019 tarihine kadar başvuruya açık olan yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "robot.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Üç gün boyunca internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikte her kategorinin birincilerine 7 bin 500, ikincilerine 6 bin, üçüncülerine de 4 bin 500 lira ödül verilecek. Geçen yıl 11 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının 2 bin 834 robotla yer aldığı yarışmaya, bu yıl 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.

Yarışmanın 100. yıla yakışır bir organizasyon olacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bu organizasyonda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özellikle yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Samsun’da ilgi toplayacağını düşünüyorum” dedi.

Toplantının sonunda bir konuşma yapan Vali Osman Kaymak, "Uluslararası MEB Robot Yarışması 2007 yılından itibaren her yıl Nisan ya da Mayıs ayları içinde Milli Eğitim Bakanlığımız organizasyonunda değişik illerimizde yapılıyor. Yarışma ile öğrencilerin bilgi ve becerilerin kullanılabileceği ortamların geliştirilmesi, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve robot teknolojileri konusunda okullar ve ilgili sektörlerde yapılan çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi, öğrencilere inovasyon, girişimcilik yeteneği ve sosyalleşme yetilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 13. MEB Uluslararası Robot Yarışması Samsun’da yapılacak. Bu vesile ile başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya uluslararası ve ülke genelinden tüm lise ve üniversite öğrencilerini davet ediyoruz” dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ve yetkilileri katıldı.