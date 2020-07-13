13 Temmuz tarihte bugün | Bugün neler yaşandı?

13 Temmuz tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. Yaşanmış binlerce olaydan sıyrılıp tarihe kazınan ve önem taşıyan olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama 13 Temmuz'da neler oldu, neler yaşandı? 13 Temmuz ne günü, kim doğdu ve kimler öldü? 13 Temmuz'da ne oldu? İşte detaylar...