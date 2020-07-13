13 Temmuz tarihte bugün | Bugün neler yaşandı?
13 Temmuz tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. Yaşanmış binlerce olaydan sıyrılıp tarihe kazınan ve önem taşıyan olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama 13 Temmuz'da neler oldu, neler yaşandı? 13 Temmuz ne günü, kim doğdu ve kimler öldü? 13 Temmuz'da ne oldu? İşte detaylar...
1107 - I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. Sultanı hayatını kaybetti.
1793 - Fransız bilim adamı ve tıp doktoru Jean-Paul Marat öldü.
1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.
1921 - Afyon'un Yunanlar tarafından işgali.
1923 - 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü "Hollywood" yazısı Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce "Hollywoodland" şeklindeyken, 1949 yılındaki yenileme sırasında son dört harf atılmıştır.
1927 - Türk mimar ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önde gelenlerinden Mimar Kemalettin Bey hayatını kaybetti.
1930 - İlk Dünya Futbol Şampiyonası, Uruguay'da başladı.
1936 - Türk edebiyatının ilk kadın romancısı, yazar Fatma Aliye Topuz hayatını kaybetti.
1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
1938 - İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı, Ankara yolunda düştü.
1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.
1941 - II. Dünya Savaşı: Karadağlılar, Mihver Devletleri'ne karşı bir halk ayaklanması başlattılar.
1949 - Papa XII. Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.
1959 - Trabzon'da bir Amerikan Hava Üssü kuruldu.
1959 - Türk tiyatrocu ve oyun yazarı, Lüküs Hayat operetiyle tanınan Ekrem Reşit Rey hayatını kaybetti.
1960 - Said Nursi'nin mezarı açıldı; naaşı Barla, Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.
1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevi'nde evlendi.
1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkûm edildi.
1985 - Afrika'daki fakirlik ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için "Live Aid" konseri düzenlendi
1992 - Prof. İhsan Doğramacı, YÖK Başkanlığı'ndan istifa etti. Yerine 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mehmet Sağlam atandı.
1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.
1993 - İstanbul'da, 34. Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzenlendi.
2016 - İtalyan suç örgütü lideri Bernardo Provenzano öldü.