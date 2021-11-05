13 tane almışlardı! Bayraktar o ülkede ilk kez uçtu

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (Far-Maroc), BAYKAR Savunma ile 2021 yılı Nisan ayında 626 milyon Fas dirhemi (70 milyon dolar) değerinde 13 adet Bayraktar TB2 SİHA için anlaşma imzaladığı açıklanmıştı.

Söz konusu anlaşma 4 adet yer istasyonunu, 1 adet simülasyon sistemini ve bilgi izleme, depolama için dijital bir sistemini kapsıyor. Ayrıca Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, askeri üslerinden bir tanesine İHA operasyon merkezi kurulacak.

İlk uçuşunu yaptı

Fas sosyal medyasında paylaşılan karede, tedariki yapılan Bayraktar TB2'nin, bu ülkede ilk uçuşunu yaptığı belirtildi.