13 şehir hastanesi için geri sayım

Ekonomi Servisi

Sağlıkta Dönüşüm Programı hız kesmiyor. İlk fazı tamamlanan ve ikinci faza geçilen 2023’e kadar tamamlanacak olan ikinci fazda verimlilik ve hizmet kalitesi ön plana çıkacak. Bu kapsamda 13 şehir hastanesi hayata geçirilecek.

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ’da son teknolojik cihazları, tıbbi donanımları, tek ve iki kişilik odalarının yanı sıra diğer servisleriyle adından söz ettiren şehir hastanelerinin yenilerinin hizmete alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, halen inşaatı devam eden, 2019 ve 2020 yılında açılacak 13 hastanenin olduğunu söyledi. Şehir hastanelerinde beş yıldızlı otel konforunda kaliteli, nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğuna dikkati çeken Çelebi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu şehir hastaneleri projesi gerçekten yeni Türkiye’nin yüz akı. ‘Eski Türkiye’ diye ifade edilen, hastaların hastanelerde rehin kaldığı, 4, 6, 8 kişilik koğuş sistemi odalarda kaldığı dönemden Allah’a hamdolsun bugün tek ve iki kişilik, banyosu, tuvaleti, kliması, televizyonu içinde olan yapıya dönüştük. İnsana yakışır hasta odalarıyla ve diğer servisleriyle gerçekten Avrupa’nın değil, dünyanın en kaliteli yataklı sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz.”

Açılışı yapılacak hastaneler

Hastane adı - Bitim yılı

1- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi(2019)

2-Ankara Etlik Şehir Hastanesi(2019)

3-Bursa Şehir Hastanesi(2019)

4- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri(2020)

5-Konya Karatay Şehir Hastanesi(2020)

6-Gaziantep Şehir Hastanesi(2019-2020)

7-Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi(2019-2020)

8-Kütahya Şehir Hastanesi(2019-2020)

9-Kocaeli Şehir Hastanesi(2019-2020)

10-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(2020)

11-İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi(2020)

12-İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi(2020)

13-Şanlıurfa Sağlık Kampüsü(2020)