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Teknoloji "1,3 milyon kişinin verisi çalındı" iddiası: Clubhouse'dan ilk açıklama!
Teknoloji

"1,3 milyon kişinin verisi çalındı" iddiası: Clubhouse'dan ilk açıklama!

Facebook ve LinkedIn'den sonra Clubhouse'ta da kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edildi. Hacker platformunda 1.3 milyon kullanıcının verileri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:50:00 -
"1,3 milyon kişinin verisi çalındı" iddiası: Clubhouse'dan ilk açıklama!

Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberler artış gösterdi. Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'ın hacklendiği iddia edildi.

Cybernews'de yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı.

İddiaya göre, sızan bilgiler arasında şu veriler bulunuyordu;

Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.

Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.

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