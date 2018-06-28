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1,3 milyon başvuru oldu! 'Barışmaya' koştuk

Türkiye’deki 13 milyon konutun iskan sorununu çözecek olan İmar Barışı’na 8 Haziran’dan bu yana 1,3 milyon kişi başvurdu.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:12
1,3 milyon başvuru oldu! 'Barışmaya' koştuk

İmar Barışı vatandaşın sıkıntılarını çözerken, kentsel dönüşüme de ivme kazandıracak. Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, İTO ile birlikte Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi yakından ilgilendiren İmar Barışı konusunu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların e-Devlet üzerinden 8 Haziran’da alınmaya başlandığını anımsattı. 

GÜNDE 60 BİN KAYIT

Hem seçim sürecinin hem de Ramazan Bayramı’nın araya girmesi sebebiyle İmar Barışı sürecini çok anlatamadıklarını dile getiren Demirtaş “Aradan geçen sürede İmar Barışı’na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapılıyor. Ancak sistemin tıklanma sayısı, sisteme giriş sayısı daha fazla. Şu anda 2 milyonun üzerinde İmar Barışı için sisteme giriş var. Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık” diye konuştu.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe işlerin hızlanması gerektiğinin altını çizerek, yılda 750 bin ila 1 milyon konut üretilmesi, 15 yılda 7,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi. İmar Barışı ile yıllardır süregelen kaotik durumun ortadan kaldırılacağını dile getiren Yetgin “Buradan gelecek kaynağın kentsel dönüşüme aktarılması da bir şans” dedi. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Veli Böke de Yapı Kayıt Belgesi için başvuru karşılığında konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 ödeme yapıldığını kaydetti. 

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç ise odanın ilgili kurullarına İmar Barışı ile ilgili çok fazla sayıda soru geldiği için bu pameli gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:12
  1. İstanbul
  2. imar barışı
  3. imar
  4. konut

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