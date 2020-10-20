13 köy daha işgalden kurtarıldı

Aliyev, “Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır” bilgisini verdi. Öte yandan; işgalci Ermenistan’ın, sivillerin bulunduğu Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere sürdürdüğü saldırılarda, 58 yaşındaki bir kişinin yaralandığı, 25 evde de ciddi hasar meydana geldiği bildirilirken, bir pamuk fabrikasına da ağır topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtildi.



61 sivil hayatın kaybetti



Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 19 Ekim’e kadar işgalci Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı. Ermenistan’ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.