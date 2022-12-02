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Yerel 13 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
Yerel

13 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Toplam 13 ildeki bazı taşınmazlar, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) tarafından özelleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 09:08:00 -
13 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Kars, Kastamonu, Muş, Samsun, Tekirdağ ve Tokat'taki bazı taşınmazlar ADÜAŞ tarafından satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

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