13 ilde kumar operasyonu

Son dakika haberi... İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı
01 Mart 2019 Cuma 07:03
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
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