  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 13 ilde aranan zanlı Bursa'da yakalandı
Aktüel

13 ilde aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:47:42 -
13 ilde aranan zanlı Bursa'da yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 ilde farklı suçlardan aranan ve dolandırıcılık çetesi elebaşı olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarını değişik vaatlerle kandırarak dolandırdığı iddia edilen, 13 ilde farklı suçlardan aranma kaydı olan, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.A.B'nin başında bulunduğu suç çetesini çökertti.

Düzenlenen operasyonla suç örgütü elebaşı M.A.B. ile Z.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. tutuklandı, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay