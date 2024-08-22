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Gündem 13 günlük savaşı kaybetti
Gündem

13 günlük savaşı kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:24:00 -
13 günlük savaşı kaybetti

Manisa'da trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsü 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü 01.52'de motosikletiyle Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan 34 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Kaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Kaya'nın yaptığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın motosikletiyle seyir halindeyken bir anda devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

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