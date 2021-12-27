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Aktüel 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:09:00 -
13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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