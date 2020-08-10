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Aktüel

13. Çorlu Tarım Fuarı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:25:57 -
13. Çorlu Tarım Fuarı açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen "Çorlu Tarım Fuarı" törenle açıldı.

İstanbul yolundaki fuar alanında yapılan tören öncesinde katılımcılardan sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları istendi.

Daha sonra tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, fuarın 13 yıldır Çorlu'da yapıldığını belirtti.

Fuarın, tarım ve hayvancılığa endekslenmiş olduğunu ifade eden Vali Yıldırım, sektör temsilcisi katılımcıların fuara gelirken son teknolojileri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için en verimli, en kolay ve güzel şekilde neleri kullanabileceklerini önlerine koyduklarını söyledi.

Sanayi ve tarımı, sanayi ve hayvancılığı, sanayi ve çevreyi birbiriyle barışık halde yaşatmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Aksi taktirde bu yüksek teknoloji ürünü bir sürü malzeme, araç ve gereç, işleyecek toprak bulamayacaklar. Biz bu şekilde gidersek, çevremizi kirletmeye devam edersek, sanayiyle çevremizi kirletmeye devam edersek, bir takım ilaçlar ile gübreyi çok fazla kullanmakla topraklarımızı verimsiz hale getirmeye başlarsak, devam edersek, o zaman hepimiz bugün övündüğümüz bereketli Trakya topraklarını bulamayabiliriz'' dedi.

Konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Fuara, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılır, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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