İSLAM 13 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

13 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (13.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(١٣) يُنَبَّـؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(13) O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir.

(Kıyâme Suresi, 75/13)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Yüce Allah Hz. Peygamber’in şahsında insanlığa hitap ederek kıyamet koptuğu gün artık Allah’ın huzurundan başka kaçıp sığınılacak, varıp durulacak bir yerin bulunmadığını haber vermektedir. O gün herkes Allah’ın huzurunda toplanacak ve dünyada yapıp ettikleri ve yapması gerektiği halde yapmadıkları iyi ve kötü ne varsa hepsi ona haber verilecektir.

Bununla birlikte insan görünüşte cezadan kurtulmak için çeşitli mazeretler ileri sürse de 15. âyetin bildirdiğine göre, gerçekte kendisi hakkında yine kendisi tanıklık edecek, gerçeği gizlemesi mümkün olmayacaktır.

İsrâ sûresinin 14. âyetinde de bazı müfessirler, insanın kendisi hakkında tanıklık etmesini, organlarının şahitlik yapması (bk. Nûr 24/24; Yâsîn 36/65) olarak açıklamışlardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 507

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir."

Kaynak: Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:

