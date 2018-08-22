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128 uçak dolusu turist geldi

Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlıların birinci rotası Türkiye oldu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:02
128 uçak dolusu turist geldi

Toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İranlılar; İstanbul haricinde Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir’i de tercih etti. ABD’nin ekonomik yaptırımları sebebiyle İran para biriminin bu yıl yüzde 130 değer kaybetmesi sebebiyle, Türkiye’ye haziran ayında gelen İranlı turist sayısı yüzde 30 düşmüştü. Bu düşüşe rağmen yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İranlı turist sayısı yüzde 13,5 artışla, 1 milyon 142 bine yükseldi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık “Son dönemde yaşanan dalgalanma ortadan kalktığı zaman, İran’dan gelen misafir sayısında bir azalma beklemiyorum. İran zaten uzun yıllardır ekonomik ve siyasi baskı altında yaşıyor” dedi. Bu arada İran hükûmeti, daha önce sadece 22,5 lira sınır harcı alıyordu. Bu rakam 1 Nisan’dan itibaren ilk çıkış için 200 lira oldu. Sonraki seyahatlerde ise yüzde 50 artıyor. Bu durum da turist hareketlerini frenliyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. iranlı turist
  5. iran

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