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Gündem 128 milyar doların arkasından Cem Uzan çıktı
Gündem

128 milyar doların arkasından Cem Uzan çıktı

Canlı yayında CHP'nin 128 milyar dolar yalanın arkasında yurt dışında yaşayan bir işadamının bulunduğunu belirten Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler Cem Uzan'a çevrildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 04:13:00 - 2021-04-23 04:14:47

CHP ve FETÖ'nün haftalardır ortaya attığı ve çeşitli yalanlarla da besleyip büyüttüğü 128 milyar dolar yalanıyla ilgili Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hulki Cevizoğlu açıklamasında 128 milyar dolar yalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etmiş ve "Bu isim eskiden Türkiye'de bankaları olan bir işadamı" demişti. O işadamının Cem Uzan olduğu anlaşıldı.

Cem Uzan'ın 128 milyar dolar yalanını ise CHP'nin yalan organı Sözcü Gazetesi ve bu gazetenin yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile aktardığı belirtildi.

Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar çıkışı: CHP'ye servis edildi
Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar çıkışı: CHP'ye servis edildi

Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar çıkışı: CHP'ye servis edildi

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Yorumlar

VESAYETÇİ/DARBECİ "POPAGANDA VE PROVOKASYON GRUBU" ÇÖKERTİLMELİ!!!! milli güvenliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeleri kabul edilemez

..............
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Bascavus

Yahu bu milleti hiç kimse aptal yerine koymasın böyle bir para yok olsa Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet ortada kalmaz Faik Ler durmuşlar ortalığı yıkarlar çünkü IMF nin elemanidirlar
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