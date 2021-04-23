128 milyar doların arkasından Cem Uzan çıktı

CHP ve FETÖ'nün haftalardır ortaya attığı ve çeşitli yalanlarla da besleyip büyüttüğü 128 milyar dolar yalanıyla ilgili Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hulki Cevizoğlu açıklamasında 128 milyar dolar yalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etmiş ve "Bu isim eskiden Türkiye'de bankaları olan bir işadamı" demişti. O işadamının Cem Uzan olduğu anlaşıldı.

Cem Uzan'ın 128 milyar dolar yalanını ise CHP'nin yalan organı Sözcü Gazetesi ve bu gazetenin yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile aktardığı belirtildi.