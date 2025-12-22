123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı
Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bir dostluk hikayesi, Polonyalı bir kadının yüreklere dokunan sözleriyle yeniden hayat buldu.
Polonya'nın Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından işgal edilip 123 yıl boyunca haritadan silindiği karanlık dönemde, Osmanlı Devleti’nin bu işgali hiçbir zaman tanımayan tek devlet olduğunu hatırlatan kadın, Türk milletine duyduğu minneti dile getirdi.
"Osmanlı Devleti Polonya’nın varlığını yaşattı, biz Türklerle nasıl düşman olabiliriz?" sözleri, iki millet arasındaki kadim bağı bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal Medya
