  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sosyal Medya 123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı
Sosyal Medya

123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bir dostluk hikayesi, Polonyalı bir kadının yüreklere dokunan sözleriyle yeniden hayat buldu.

Polonya'nın Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından işgal edilip 123 yıl boyunca haritadan silindiği karanlık dönemde, Osmanlı Devleti’nin bu işgali hiçbir zaman tanımayan tek devlet olduğunu hatırlatan kadın, Türk milletine duyduğu minneti dile getirdi.

"Osmanlı Devleti Polonya’nın varlığını yaşattı, biz Türklerle nasıl düşman olabiliriz?" sözleri, iki millet arasındaki kadim bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Robot köpeğini yürüyüşe çıkaran robotu görenler şaşkına döndü!
Robot köpeğini yürüyüşe çıkaran robotu görenler şaşkına döndü!

Sosyal Medya

Robot köpeğini yürüyüşe çıkaran robotu görenler şaşkına döndü!

Allah rızası için diyerek duyurdu! Çobanın feryadı böyle görüntülendi
Allah rızası için diyerek duyurdu! Çobanın feryadı böyle görüntülendi

Sosyal Medya

Allah rızası için diyerek duyurdu! Çobanın feryadı böyle görüntülendi

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23