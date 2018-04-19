122 gün sonra Kadıköy'e ayak bastı
Kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Janssen, 122 gün aradan sonra kadroda yer aldı.19 Nisan 2018 Perşembe 21:12
Fenerbahçe’nin sezon başında Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı golcü Vincent Janssen'in sakatlığı tamamen geçti.
Başarılı forvet yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrasında sarı-lacivertlilerin 20 maçında kadroda yer alamamıştı.
23 yaşındaki futbolcu 122 gün aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş karşısında yedekler arasında bulunuyor.
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