121.7 milyarlık kamu yatırımı yapılacak

2023 Yılı Yatırım Programı’nda önemli hususlara yer verildi. Programa göre yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26.8’le ulaştırma ve haberleşme sektörü aldı.

İlk sıra demir yollarının

Yatırım dağılımına bakıldığında ise 565 kara yolu, 55 kent içi ulaşımı, 47 hava yolu, 51 demir yolu, 28 deniz yolu, 15 haberleşme ve 17 otoyol olmak üzere toplam 778 proje bulunuyor. Bu kapsamda 121 milyar 664 milyon 619 bin liralık sektör yatırımlarında ilk sırayı 60 milyar 98 milyon 406 bin liralık yatırım ödeneğiyle demir yollarının oldu. Demir yolu yatırımları için TCDD Genel Müdürlüğü’ne 28 milyar 87 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 23 milyar 69 milyon 953 bin lira, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne 8 milyar 941 milyon lira verilecek.

Kara yolu yatırımları için 29 milyar 540 milyon 425 bin lira ödenek öngörüldü. Bu çerçevede Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 29 milyar 67 milyon 595 bin lira tahsis edilirken bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplam 473 milyon lira takdim edilecek. Öte yandan otoyol yatırımları için ayrılan tutar 4.4 milyar lira oldu.

Kent içi çalışmalar

Kent içi ulaşımıyla ilgili yatırım tutarı bu yıl için 18 milyar 612 milyon 872 bin lira ödenek planlandı. Bu ödeneğin 18 milyar 604 milyon 872 bin lirası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 8 milyon lirası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kullanımına ayrıldı.

Hava yolu ulaştırmasına da 6 milyar 662 milyon liralık yatırım ödeneği tahsis edildi. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne 4.5 milyar lira, bakanlığa 1.8 milyar lira ayrıldı. Ayrıca hava yolu projeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 264 milyon lira, Türkiye Uzay Ajansı için 10 milyon lira, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 10 milyon lira yatırım bedeli belirlendi.

Dev ödenek

Deniz yolu ulaştırması için ayrılan 1 milyar 862 milyon 912 bin liranın 1.4 milyar lirası bakanlığa tahsis edildi. Ödeneğin yaklaşık 331 milyon lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 141 milyon lirası TCDD Genel Müdürlüğü ve 2 milyon lirası Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Haberleşme için öngörülen toplam 505 milyon liralık ödeneğin 5 milyon lirası bakanlığın, 420 milyon lirası TRT Genel Müdürlüğü’nün, 80 milyon lirası ise İletişim Başkanlığı’nın oldu.

İşte öne çıkan projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projeleri içinde milli elektrikli tren seti için 1.2 milyar lira, 95 adet elektrikli ana hat lokomotif temini için 1.7 milyar lira yatırım planlandı. Bu yıl devreye girecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne 2.4 milyar lira, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi için 4.7 milyar lira ayrıldı. Bunların yanında Ankara-İstanbul Hızlı Tren hat ilavesi ve set için 2.4 milyar lira, Vezirhan- Köseköy Hızlı Tren Hattı için 1.4 milyar lira tahsis edildi.

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa İzmir Hızlı Tren Hattı altyapısı için 8.6 milyar lira, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2.5 milyar lira tahsis edildi. Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi’ne yaklaşık 4.2 milyar lira ayrıldı. Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi için de 2.3 milyar lira ödenek sunulacak.