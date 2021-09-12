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İSLAM 12.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-12 06:00:00 -
12.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىؗ       فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰىࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki?"

"Âhiret de Allah’ındır, dünya da."

 (Necm Suresi, 24-25)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin   ve onu anlatsın.

 Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın   ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.”
 
 (Buhârî, Ta'bîr, 3)

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