12.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىؗ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰىࣖ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki?"



"Âhiret de Allah’ındır, dünya da."

(Necm Suresi, 24-25) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın.

Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.”



(Buhârî, Ta'bîr, 3)