12.00-14.40 TL fiyatla halka arz edilecek

Gözde Girişim Sermayesi AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Şok Marketler Ticaret AŞ’nin muhtemel halka arzı ile ilgili açıklamasında ”Şok Marketler Ticaret AŞ’nin paylarının muhtemel halka arzı kapsamında ilgili pay satışları, fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12,00 TL - 14,40 TL olarak belirlenmiştir” denildi.