  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

120 yaşındaki Taliban mensubu hakkında yeni gelişme

Afganistan'da 120 yaşındaki 'Taliban mensubu' olduğu belirtilen şahıs serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 07:30:00 -
120 yaşındaki Taliban mensubu hakkında yeni gelişme

Afganistan'da Taliban mensubu olmakla suçlanan 120 yaşındaki yaşlı adam Taliban'ın girişimleri sonucu serbest bırakıldı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kabil'de Pul-i Çarki hapishanesinde tutulan yaşlı adam uzun bir süredir sağlık problemleri yüzünden Kabil yönetiminden serbest kalma talebinde bulunuyordu. Ancak yaşlı adamın talepleri yerine getirilmedi.

Mepanews'teki habere göre, hapishane içerisinde nakledileceği yere el arabasıyla götürülen yaşlı adamın ciddi sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aslı

Yuh. Uluan Batı. Beslenme si. Senin inanların. Değerlerine inancın. Yokki. Saygın . olsun. Takiye yabma bari. Zübük dombili..
  • Yanıtla
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı