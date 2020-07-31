120 yaşındaki Taliban mensubu hakkında yeni gelişme
Afganistan'da 120 yaşındaki 'Taliban mensubu' olduğu belirtilen şahıs serbest bırakıldı.
Afganistan'da Taliban mensubu olmakla suçlanan 120 yaşındaki yaşlı adam Taliban'ın girişimleri sonucu serbest bırakıldı.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kabil'de Pul-i Çarki hapishanesinde tutulan yaşlı adam uzun bir süredir sağlık problemleri yüzünden Kabil yönetiminden serbest kalma talebinde bulunuyordu. Ancak yaşlı adamın talepleri yerine getirilmedi.
Mepanews'teki habere göre, hapishane içerisinde nakledileceği yere el arabasıyla götürülen yaşlı adamın ciddi sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.