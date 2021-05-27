120 terörist, Mescid-i Aksa'yı bastı
Filistin'in başkenti Kudüs'te yıllardır kaçak yaşayan Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs'un Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya 120 İsrailli yerleşimci İsrail güçlerin eşliğiyle baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan giren İsrailler Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “120 İsrail yerleşimci sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailliler, kışkırtıcı davranışlarda bulundu” denildi.