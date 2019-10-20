120 saatlik süre devam ederken kara propaganda da sürüyor! Londra'da buluşan alçaklardan büyük skandal

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere güvenli bölgeyi terk etmeleri için verilen 120 saatlik süre devam ederken, uluslararası kamuoyunda Tük Silahlı Kuvvetleri aleyhine yapılan propoganda daha da yoğunlaştı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen Londralılar bir araya gelerek kentte yürüyüş düzenledi. Türkiye aleyhine sloganlar atan alçaklar, şerefli Türk Askeri'ni 'sivil Kürtleri öldürmekle' suçladı.



Rus yayın organı Sputnik'ten skandal ifadeler



Rus yayın organı Sputnik'te ilgili haberinde skandal ifadeler kullandı. 'ABD askerlerinin çekildiği bölgeye TSK asker getirdi.' denilen haberde, 'Bu savaşçılar Türkiye'nin terörist olduğunu düşündüğü Kürt halkının koruyucusu YPG'yi vuracak.' ifadeleri kullanıldı.

Yasin Aktay: Bunu bize açılmış savaş kabul ederiz

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, "Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'li teröristlerin Şam yönetimi tarafından korunması Türkiye'ye açılmış bir savaş olarak değerlendirilecektir." dedi.