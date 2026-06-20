120 kamerayla iz sürdüler! Motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakayı böyle ele verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa Şehzadeler'de park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili polis ekipleri 120 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kaçış güzergahından kimliği belirlenen 19 yaşındaki A.D., Saruhanlı’da yakalanarak tutuklandı.
Manisa’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi, polis ekiplerinin kamera kamera yaptığı takiple yakalandı.
Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2318 Sokak’ta geçen ay meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için bölgedeki toplam 120 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Yapılan incelemede şüphelinin A.D. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Saruhanlı ilçesinde saklandığını belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.