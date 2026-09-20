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Yerel 12 yaşındaki çocuk evinde bıçaklı saldırıya uğradı
Yerel

12 yaşındaki çocuk evinde bıçaklı saldırıya uğradı

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12 yaşındaki çocuk evinde bıçaklı saldırıya uğradı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi'ye bağlı Anbar Mahallesi Eşrefli Sokak’taki müstakil bir evde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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