12 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıktı! Annesi gerçeği itiraf etti

Çin’in Chengdu şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir erkek çocuğu cinsel organına bir termometreninin tamamını soktu. Çocuk şiddetli ağrı ve idrar problemi yaşayınca annesine durumu itiraf etti. Anne korkuyla oğlunu hastaneye götürdü.

Röntgenler, termometrenin idrar yoluna o kadar sokulduğunu ve çocuğun mesanesine girdiğini ortaya çıkardıktan sonra, doktorlar anahtar deliği ameliyatı kullanarak termometreyi çıkarmaya karar verdiler. Asian Journal of Surgery'de vakayı detaylandıran ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını ve ardından termometreyi doğru konuma getirerek onu çıkarmak için küçük aletler kullandıklarını söylediler. Ameliyatın başarısına rağmen, çocuğun deneylerinden dolayı uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığına dair bir açıklama yapılmadı.