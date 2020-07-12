12 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

12 Temmuz altın fiyatları haberin detayında saklı... Hafta içinde yükselen altın fiyatlarının haftayı düşüşle kapatması beklenmiyordu. Temmuz ayının ikinci haftasında 400 lirayı gören gram altın, kapanışı 397 lirayla yapıyor. Bugün altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın, reşat ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar bilezik ve 18 ayar gram altın fiyatlarındaki son durum ne? Güncel son dakika altının alış ve satış fiyatları için okumaya devam edin...