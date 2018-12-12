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12 suçtan aranan suç makineleri yakalandı

12 suç dosyasından araması bulunan 2 zanlı, Aydın'da polislerin denetimi sırasında yakalandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
12 suçtan aranan suç makineleri yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 12 suç dosyasından araması bulunan 2 zanlı yakalandı.

Adli mercilerce tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Korku kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun kaçması” olmak üzere toplam 5 suçtan aranması olan M.M.R. isimli şahıs yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Yine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olarak aranan Ö.Y. isimli şahıs yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 5.72 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
  1. Aydın
  2. suç dosyası
  3. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. metamfetamin
  5. uyuşturucu

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