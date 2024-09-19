12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e iktidar olma tüyosu: Normalleşme, sertleş!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ‘normalleşme’ üzerinden vurdu. Girdiği 12 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e iktidar olmak için ne yapması gerektiğini de söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Taksim Meydanı programında Özgür Özel’i eleştirdi.
Partilerin normalleşmeyle iktidar olamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olmak için Özgür Özel’e ‘sertleşme’’ tüyosu vererek, iktidarla mücadele etmeye çağırdı
Özgür Özel'in normalleşme sürecine ilişkin itirazı sorulan Kılıçdaroğlu,
“Devlet Bahçeli, normalleşti Erdoğan'la, Numan Kurtulmuş o da normalleşti. Şimdi TBMM Başkanı. Cesaret edip kendi milletvekiline dahi sahip çıkamıyor. Süleyman Soylu o da normalleşti. Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?” ifadelerini kullandı.